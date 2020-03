L’Atlético et Séville maintiennent le «statu quo» avec un match nul 2-2 | Sports

L’Atlético de Madrid et Séville ont fait match nul 2-2 dans la Wanda Metropolitano, un match nul qui maintient le «statu quo» du classement, avec les joueurs de Séville avec deux points de plus (47) que les rojiblancos (45), après une première mi-temps avec quatre buts et un deuxième plus décaféiné.

La première mi-temps a été frénétique, avec quatre buts, dont deux après la pénalité indiquée par la médiation de l’arbitrage vidéo (VAR). Le Néerlandais Luuk De Jong est passé à Séville, Álvaro Morata d’un penalty à égalité pour Atlé, et l’Argentin Lucas Ocampos, pour les tableaux après 2-1 du Portugais Joao Félix.