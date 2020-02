L’Atlético et Séville récupèrent l’initiative pour les Champions | Sports

L’Atlético de Madrid et Séville ont repris l’initiative dans la lutte fermée et intense pour accéder à la prochaine Ligue des champions en remportant des rivaux directs tels que Villarreal (3-1) et Getafe (0-3), respectivement, avec détermination, cohérence et efficacité

Les deux équipes sont toujours égales, mais le triomphe de l’équipe de Julen Lopetegui au Alfonso Pérez Coliseum sur l’équipe de Getafense leur permet à la fois de le faire dans la “ zone des champions ” devant le bloc José Bordalás, qu’ils excellent désormais à un moment donné. Pour un but à l’extérieur, la troisième place de l’Atlético, dirigée depuis le banc par Germán Burgos, a récupéré lorsque Diego Pablo Simeone a été sanctionné.