Laura Borrás n’ira pas témoigner devant la Cour suprême | La politique

La députée de JxCAT, Laura Borrás, a annoncé qu’elle n’irait pas vendredi déclarer à la Cour suprême qu’elle enquêtait pour l’attribution prétendument irrégulière à une amie de 18 contrats d’une valeur de 259 863 euros, alors qu’elle dirigeait l’Institutió de les Lletres Catalanes (ILC) .

Dans son compte Twitter officiel, la porte-parole adjointe et parlementaire de JxCAT explique qu’aller déclarer “impliquerait de valider toutes les irrégularités que je dénonce depuis plus d’un an”, poursuit-il, avant d’ajouter que la cause “a violé mes droits depuis le premier jour”.