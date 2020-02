Laura Dern a remporté la meilleure actrice secondaire avec Bafta aujourd’hui à la 73e édition des British Academy of Motion Picture and Television Awards pour son rôle de Nora Farnshaw dans “History of a Marriage”.

L’actrice, qui a déjà remporté le Golden Globe, incarne l’avocat de Nicole Barber dans le drame de mariage avec Scarlett Johansson et Adam Driver.