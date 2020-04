L’Australie commence les tests précliniques de deux vaccins contre les coronavirus | La société

Un laboratoire australien a commencé des tests précliniques de deux vaccins contre le coronavirus du SRAS CoV-2, qui provoque la maladie COVID-19, qui durera environ trois mois, ont rapporté des sources officielles jeudi.

L’Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), qui est responsable de ces tests, fait partie du vaste réseau mondial de la Coalition for Innovations and Epidemic Preparedness (CEPI), qui s’efforce de trouver un vaccin qui atténue les effets de la pandémie actuelle.