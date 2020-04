L’auteur-compositeur-interprète influent John Prine décède à 73 “des complications de Covid-19”

(.) – Auteur-compositeur-interprète ingénieux et perspicace avec une voix rauque et des mélodies maison qui ont influencé des légions de musiciens au cours d’une carrière s’étendant sur cinq décennies, est décédé mardi au Vanderbilt University Medical Center à Nashville. Il avait 73 ans.

Son publiciste a déclaré à .: “Oui, nous pouvons confirmer au nom de la famille Prine: John est décédé aujourd’hui à Vanderbilt en raison de complications de Covid-19.”

Prine a été hospitalisé et intubé le mois dernier après une “apparition soudaine” des symptômes du coronavirus, selon un communiqué de famille publié sur son compte Twitter vérifié.

«C’est une nouvelle difficile à partager pour nous. Mais beaucoup d’entre vous ont aimé et soutenu John au fil des ans, nous voulions vous informer et vous donner l’occasion d’envoyer plus de cet amour et de ce soutien maintenant. Et sachez que nous vous aimons et John vous aime », lit-on dans le communiqué.

Prine n’a jamais eu de single à succès ni d’album à succès. Mais il a construit des adeptes dévoués, a remporté plusieurs Grammys et a surmonté deux épisodes de cancer pour enregistrer et tourner à ses 70 ans.

D’autres musiciens l’ont vénéré et ont joué plusieurs de ses chansons, qui tiraient des vérités ironiques et universelles de la vie quotidienne. Johnny Cash, dans ses mémoires, a nommé Prine comme l’une de ses quatre inspirations clés pour l’écriture de chansons. Bob Dylan, dans une interview de 2009, a déclaré: “La chose à propos de Prine est l’existentialisme proustien pur … et il écrit de belles chansons.”

Rolling Stone l’a appelé une fois “le Mark Twain de la chanson américaine”.

“Je ne m’attendais pas à faire cela pour gagner ma vie, à être un artiste de disques”, a déclaré Prine à NPR en 2018.

Prine a grandi dans une banlieue de Chicago et travaillait comme facteur quand sa carrière musicale a décollé en 1970. Il chantait lors de soirées de micro ouvert dans un bar de Chicago lorsque Roger Ebert, alors un jeune reporter du Sun-Times, l’a entendu jouer et a écrit critique favorable, le qualifiant de “facteur chantant”.

Les gens ont commencé à faire la queue pour l’entendre jouer, et l’un des premiers fans célèbres, l’auteur-compositeur-interprète Kris Kristofferson, l’a aidé à décrocher un contrat d’enregistrement.

Le premier album de Prine, en 1971, a été un succès auprès des critiques. Il contient plusieurs de ses chansons exclusives, dont “Paradise” sur la ville de l’ouest du Kentucky où ses parents ont grandi et “Hello in There”, un hommage affectueux aux personnes âgées.

Prine a sorti une douzaine d’albums et a constamment tourné pendant les deux prochaines décennies jusqu’à ce qu’un problème de santé touche à sa fin. En 1996, on lui a diagnostiqué un cancer du cou de stade 3, qui a obligé les chirurgiens à retirer un morceau de son cou. L’opération a également coupé ses nerfs sur la langue et changé le ton de sa voix.

Il lui a fallu plus d’un an pour qu’il puisse à nouveau agir.

«Au moins, ils m’ont laissé une voix pour chanter. Je pense que ma voix s’est améliorée, si quelque chose. J’ai toujours eu du mal à entendre mon chant avant mon opération », a-t-il déclaré à NPR. “Il est tombé plus bas et se sent plus amical avec moi.”

Au fil des ans, les chansons de Prine ont été jouées par un large éventail d’artistes, de Bonnie Raitt et Bette Midler à John Fogerty, Zac Brown Band et My Morning Jacket.

En 2005, Prine est devenu le premier auteur-compositeur-interprète à se produire à la Bibliothèque du Congrès, l’un des nombreux honneurs littéraires d’un compositeur dont les meilleures chansons combinaient poésie et récits d’arrière-cour.

Le cancer est réapparu en 2013, quand il a été opéré avec succès pour enlever une tache sur son poumon gauche.

En janvier, les Grammys ont honoré Prine d’un prix pour l’ensemble de leurs réalisations, Raitt chantant son «Angel From Montgomery», un moment rétro atypique au milieu des performances pop du moment de Lizzo, Ariana Grande et Lil Nas X. Les jeunes du Staples Center se sont probablement demandé qui il était.

