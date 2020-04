L’Autriche assouplit les mesures de verrouillage des coronavirus

L’Autriche commencera à lever ses restrictions sur les coronavirus mardi. Lorsque le chancelier Sebastian Kurz a annoncé le plan, il a suscité beaucoup d’enthousiasme – mais c’est la première étape d’un long processus, selon les experts.

L’Autriche est au point mort lorsqu’elle a introduit des mesures de verrouillage le 16 mars. Le pays a tout fermé sauf les supermarchés et les installations médicales. La boutique de mode masculine de Thomas Kaschowitz dans le centre de Vienne est fermée depuis quatre semaines, ce qui lui a coûté quelque 50 000 € (54 724 $) de chiffre d’affaires.

Mais la semaine dernière, l’Autriche est devenue le premier pays européen à annoncer qu’elle commencerait à lever ses mesures de verrouillage. Le magasin de Kaschowitz est l’une des entreprises «non essentielles» qui seront autorisées à rouvrir après le week-end de Pâques. Cette décision a été saluée par les médias comme un signe que le continent commençait à battre le coronavirus, mais Kaschowitz reste sceptique quant à ses effets.

«Bien sûr, je suis heureux de pouvoir rouvrir», dit-il, «mais je ne pense pas que l’humeur de la population est que tout va bien, car le virus est toujours là. L’atmosphère sera plus positive, mais la situation elle-même doit s’améliorer. »

Thomas Kaschowitz peut rouvrir son magasin Tom’s Männermoden mardi

L’Autriche se réveillera lentement

Le pays devrait assouplir ses restrictions au coup par coup. À partir de mardi, les magasins non essentiels de moins de 400 mètres carrés (4 300 pieds carrés) – de la taille d’un court de tennis et demi – seront autorisés à ouvrir leurs portes. Il en sera de même pour les quincailleries et les jardineries. Le 1er mai, les magasins, les centres commerciaux et les coiffeurs suivront.

Cependant, les restaurants et les hôtels devront attendre jusqu’à la mi-mai pour rouvrir au plus tôt et aucun événement public ne peut avoir lieu avant au moins fin juin. D’autres mesures de santé publique, telles que l’obligation de porter des masques faciaux dans les supermarchés et les pharmacies, resteront en place. La règle du masque facial a également été étendue à d’autres magasins et transports publics.

