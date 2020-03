L’Autriche introduira des contrôles de santé “ponctuels” à sa frontière avec l’Italie à partir de lundi pour empêcher la propagation de son coronavirus sur son territoire, a annoncé aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères, Sebastian Kurz.

La mesure sera en vigueur, en principe, pendant deux semaines, et est établie en réponse à l’épidémie de coronavirus en Italie, le pays le plus touché d’Europe et dans lequel 197 personnes sont déjà décédées.