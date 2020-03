L’avance du BMW Grand Electric Coupé offre 600 km d’autonomie | Moteur

Le prototype BMW Concept i4, qui anticipe ce qui sera à partir de 2021 le Grand Coupé électrique allemand à quatre portes, offre 600 kilomètres d’autonomie et 530 ch de taille moyenne et avec un design moderne et élégant.

Le véhicule a été présenté aujourd’hui par le constructeur allemand par vidéoconférence, après que le salon de Genève (du 5 au 15 mars), où il allait être dévoilé, a été annulé la semaine dernière par le coronavirus.

La BMW i4 sera la première électrique du groupe allemand dans le segment premium de taille moyenne.Ainsi, selon le fabricant, l’électrification est au cœur de la marque.

Jusqu’à l’arrivée de sa version finale, le prototype Concept i4 s’est engagé sur un moteur électrique de 530 ch, avec lequel il accélère de 0 à 100 km / h en environ 4 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de plus de 200 km / h. Cette puissance le positionne dans la gamme de moteurs à essence V8 que BMW possède actuellement.

La technologie BMW eDrive de cinquième génération assemble également une batterie haute tension nouvellement conçue qui pèse 550 kilogrammes et a une capacité d’environ 80 kWh.

Extérieurement, la BMW Concept i4 se distingue par un empattement long, une ligne de toit fastback, des porte-à-faux courts, une calandre centrale fermée, des feux arrière en “L”, des jupes arrière “émoussées” ou des pneus spécifiques (ultra-légers et haute résistance).

Les éléments bleus à l’avant, les flancs et l’arrière indiquent les origines électriques de cette voiture.

À l’intérieur, l’innovation et le minimalisme vont de pair, et l’instrumentation est orientée vers le conducteur, grâce à un nouvel écran incurvé prévu pour monter les nouveaux iNext et i4 électriques qui optimise la présentation des informations et rend le Le contrôle tactile de l’écran central est plus intuitif.

Le levier de vitesses a été remplacé par une manette de commande et les boutons de mémoire sur le siège ou le contrôleur eDrive sont en verre.

BMW met également en évidence le grand espace avec les passagers à l’arrière, dans lequel les appuie-tête intégrés dans les sièges donnent une touche sportive.

Pour explorer les différentes facettes du système de propulsion électrique, le Concept i4 dispose de trois modes d’expérience (Core, Sport et Efficient) qui modifient les informations et les graphismes à consulter sur l’écran, l’éclairage ambiant sur le tableau de bord ou les portes.