Au total, 183 galeries de 32 pays se rencontrent au salon “Armory Show”, considéré comme la concentration artistique la plus importante de New York et dans laquelle se distinguent cette année des projets de satire sociale et d’histoire révisionniste, ainsi qu’un espace dédié aux nouvelles œuvres d’art.

La foire, qui se tient de ce jeudi au dimanche 8 mars, occupe deux grands espaces dans le quartier des quais de l’ouest de Manhattan, 90 et 94, chacun avec deux objectifs différents.