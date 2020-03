Le Barça ne donne pas d’option à Benidorm et ajoute 24 titres de Coupe | Sports pratiques

Il Barcelone n’a donné aucune option pour surprendre, a battu 40-25 BM Benidorm, a ajouté son vingt-quatrième titre de Coupe, le septième d’affilée, et a réaffirmé sa domination dans le handball national.

Un triomphe apporte également des connotations particulières, car il s’agissait de la dernière finale de deux des plus grands clubs du Barça, et de la finale nationale, comme ils sont Raúl Entrerríos et Victor Tomas.

Outre la proéminence de l’équipe catalane, Benidorm a également eu la sienne, car depuis le début de la compétition, quand elle a réussi à se planter en finale, après avoir laissé Bidasoa en quarts de finale et contre la Liberbank Cuenca en demi-finale. Et il l’a fait en allant pour le match, avec son entraîneur, Fernando Latorre, essayant de surprendre, attaquant avec sept joueurs.

En fait, l’Alicante a tenu les premières minutes (6-5), jusqu’à ce que le rouleau du Barça comble les écarts et déborde d’attaque. Un 8-2 partiel, avec une importance particulière de Gonzalo Pérez de Vargas, a mis fin au rêve de Benidorm.

De là, le Barça a déjà commencé à «aimer», surtout avec la vitesse d’Aleix Gómez, en plus des actions de la centrale croate Luka Cindric ou le génie de Raúl Entrerríos, que dans ses adieux au tournoi, le cupper a de nouveau laissé des coups de pinceau de son énorme talent. Tout cela, pour atteindre les neuf d’avantage (21-12), au reste.

Rouleau Barça

Peu de choses ont changé l’histoire dans la suite. Un départ de 8-4 a augmenté les avantages à 13 buts, en seulement huit minutes, dans ce qui était déjà un festival de pointage pour les Catalans et s’est terminé avec les quinze derniers, une différence qui ne porte pas atteinte à une équipe, qui surpris par son premier échanson, qui a déjà regagné la prochaine édition.

Latorre a finalement récompensé les efforts de ses joueurs, donner à chacun des minutes, dans un rendez-vous qui restera dans l’histoire de la box Alicante, tant pour le résultat que pour sa confiance en soi face à des rivaux de grande catégorie.

Fiche technique:

40 – Barça: Pérez de Vargas (2); Víctor Tomás (2), Mem (2), Petrus (-), Fabregas (8), Raúl Entrerríos (4) et Ariño (2) -équipe initiale- Moller (ps), Mortensen (4), Sorhaindo (2), Andersson (2), N’Guessan (1), Aleix Gómez (6, 3p), Dolenec (-), Cindric (3) et Palmarsson (2)

25 – BM. Benidorm: Terçariol; Cabanas (2), Lignières (2), Mendez (1p), Parker (3), Folqués (1) et Leitao (8) -équipe initiale- Roberto Rodríguez (ps), Pablo Simonet (2), Basualdo (-), Oliver (-), Dorado (3, 1p), Grau () et Nolasco (3).

