Le Barça s’accroche à l’optimisme pour revalider le titre de la Ligue | Sports

Barcelone, 3 mars (EFE). La défaite dans le classique contre le Real Madrid (2-0) a de nouveau enlevé le leadership de la Liga au Barça et aggravé les sentiments négatifs que l’équipe du Barça a accumulés pendant des mois, bien que les joueurs de Quique Setién aient encore de la place pour tirer optimisme au cours de ces douze derniers jours du championnat pour revalider le titre de la Ligue.

Le souffle d’humeur pour la défaite et la mauvaise deuxième partie du Barça au Santiago Bernabéu a été la chose la plus difficile à digérer pour les fans du Barça. L’équipe catalane a de nouveau perdu le leadership (récupérée un jour plus tôt) et pour la première fois ce parcours ne dépend pas d’elle-même pour conquérir la troisième Ligue consécutive. Ces faits s’ajoutent au lourd sac à dos des déceptions accumulées depuis la débâcle d’Anfield.