Le basketball européen sur chaise termine la saison sans champions | PracticoDeporte

Le Conseil exécutif de la Fédération européenne de basketball en fauteuil roulant (IWBF Europe) a décidé d’annuler toutes les compétitions continentales de la saison en raison de l’expansion du coronavirus, donc pour la première fois de son histoire, il n’y aura pas de champions dans les quatre tournois européens de clubs.

“Pour protéger nos athlètes et nos officiels techniques, nous avons pris la décision finale difficile d’annuler tous les événements européens prévus pour le reste de la saison 2019/20. Cela signifie que la finale de la Euroligue, les quatre derniers Coupe des Champions et le Tournoi de qualification EuroCup 2021 sont annulées “, souligne la déclaration signée par Walter Pfaller y Petr Tucek, Président et secrétaire général de l’IWBF Europe.

Pour l’IWBF Europe, la priorité est “de protéger la santé et le bien-être” des athlètes et des entraîneurs dans “cette situation difficile”, c’est pourquoi la Coupe des Champions est annulée (les 1er et 2 mai dans la ville allemande de Wetzlar) , EuroLiga 1, EuroLiga 2 et EuroLiga 3 (du 24 au 26 avril à Badajoz, Valladolid et la ville allemande de Munich, respectivement).

Espagnols touchés

L’annulation des compétitions européennes de clubs affecte plusieurs équipes espagnoles qui, jusqu’au 15 mars, allaient disputer les quarts de finale de la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition continentale.

Donc le Ilunion (Madrid) était l’hôte d’un des groupes du quart de la Ligue des Champions, avec Madrid comme lieu de rencontre, et où la participation du ACE Gran Canaria (Las Palmas), Lahn-Dill (Allemagne) et Besiktas (Turquie).

L’autre salle allait se tenir à Elxleben (Allemagne) avec les Taureaux de Thuringe comme hôte et où les clubs espagnols du Amiab Albacete et le Bidaideak Bilbao, ainsi que Galatasaray (Turquie).

En outre, le Fondation Vital Zuzenak Vitoriano allait faire ses débuts en Europe pour la première fois de ses 38 ans d’histoire car il faisait partie du groupe B de la ronde préliminaire de l’EuroLiga 3, qui devait se dérouler au Puy-en-Velay (France).

Ces cinq clubs s’ajoutent au Fournitures Mideba Extremadura Calero et à Fondation Grupo Norte, qui devaient accueillir les phases finales de l’EuroLiga 1 et de l’EuroLiga 2, respectivement.

