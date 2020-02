Le BMW Concept i4, premier grand coupé électrique de la marque, se rendra à Genève | Moteur

La BMW Concept i4, premier grand coupé 100% électrique de la marque allemande, sera la grande nouveauté mondiale de ce constructeur au Salon international de l’automobile de Genève (du 5 au 15 mars).

BMW a seulement avancé que la Concep i4 apporte une nouvelle ère dans le plaisir de conduire et offre une “vision complètement nouvelle de l’excellence dynamique”.

De plus, la marque s’assure de combiner un design moderne et élégant avec l’étendue et la praticité d’un Grand Coupé quatre portes.

Selon le vice-président du design du BMW Group, Adrian van Hooydonk, la BMW Concept i4 place l’électrification «au cœur de la marque BMW».