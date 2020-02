Le bras de Mahomes ou les jambes de Mostert peuvent définir le Super Bowl LIV | Réseaux sociaux sportifs

Comme chaque année, avec l’arrivée du plus grand événement sportif aux États-Unis, le différend sur le Super Bowl de football américain (NFL), de nouveaux protagonistes sont également présentés, comme le quart-arrière Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City, et Raheem Mostert, des 49ers de San Francisco.

Avec eux, deux équipes très équilibrées et égales qui donnent au Super Bowl LIV l’attrait d’être l’un des plus haut niveau de ces dernières années, et ce sera précisément le bras de Mahomes, ou les jambes de Mostert, qui peut faire pencher la balance Veuillez prendre le trophée Vince Lombardi à la fin.