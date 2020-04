Le Brésil atteint 2 575 décès et dépasse 40 000 cas de coronavirus | La société

Au cours des dernières 24 heures, le Brésil a enregistré 113 nouveaux décès dus au COVID-19, atteignant 2 575 décès, tandis que les cas confirmés ont maintenant atteint 40 581, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Le nouveau nombre de décès causés par le coronavirus représente une augmentation de 4,58% au cours des dernières 24 heures.

Le ministère de la Santé a initialement indiqué que le nombre de décès le dernier jour était de 383, ce qui aurait été un nouveau maximum, mais quelques minutes plus tard, il a corrigé les statistiques.

Selon le bulletin publié par le portefeuille, le nombre de personnes infectées a augmenté de 4,98%, avec 1 927 nouveaux cas.

L’État de Sao Paulo, le plus peuplé du Brésil, continue d’être la région avec le plus grand nombre de cas dans tout le pays, signalant 1 037 décès et 14 580 personnes infectées; suivi de Rio de Janeiro, avec 422 décès et 4 899 cas.

Selon le ministère de la Santé, sur les 40 581 cas, 8 318 personnes ont été hospitalisées et le taux de mortalité par maladie dans le pays est de 6,3%.

La firme a également indiqué que parmi les personnes décédées, 7 sur 10 avaient plus de 60 ans et présentaient au moins un facteur de risque, qu’il s’agisse d’une maladie cardiaque ou pulmonaire ou du diabète, et la majorité étaient des hommes (60%) et blancs (56,6%).

Depuis l’arrivée du nouveau chef du ministère de la Santé, Nelson Teich, vendredi dernier, les rapports sur COVID-19 dans le pays ont été publiés par le biais de bulletins et n’ont pas été commentés lors d’une conférence de presse comme le faisait l’ancien ministre, Luiz Henrique Mandetta.

Mandetta a été licencié la semaine dernière par le président du Brésil, Jair Bolsonaro, en raison de divergences sur la gestion pour faire face au coronavirus dans le pays.

Alors que l’ancien ex-ministre a défendu les quarantaines pour empêcher la propagation du virus, Bolsonaro a encouragé la population à descendre dans la rue pour travailler, pour empêcher “le Brésil de s’arrêter” à cause d’une “grippe”.