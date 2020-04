Le Brésil suspend les enchères de concessions pétrolières en raison de la crise du COVID-19 | Économie

L’Agence nationale du pétrole (ANP, régulateur) du Brésil a annoncé mercredi la suspension d’une vente aux enchères de concessions pétrolières qui était prévue pour le deuxième semestre de cette année en raison de la situation négative des affaires causée par la pandémie de COVID-19. .

L’organisme de réglementation a indiqué dans un communiqué qu’à la demande du ministère des Mines et de l’Énergie, il avait temporairement suspendu sa dix-septième enchère pour offrir des concessions pour explorer et exploiter le pétrole et le gaz naturel au Brésil, la seule qu’il réaliserait en 2020.