Le Brésilien Sidnei et le Français Benzema mettent 1-1 à la pause | Sports

Un but du Brésilien Sidnei à quarante minutes et un autre du Français Karim Benzema, un penalty au dernier moment de la première partie, ont mis le 1-1 sur le tableau de bord à la pause du match joué par le Betis et le Real Madrid à Villamarín, qui clôt le vingt-septième jour de la Liga.

L’équipe visiteuse, avec les pertes déjà connues d’Eden Hazard et Marco Asensio plus celles de dernière minute comme celles d’Isco Alarcón ou Dani Carvajal, a voulu recomposer ces circonstances devant une formation du local, qui comme d’habitude dans son domaine, est parti Très décidé et voulant être le protagoniste.