Le Brexit peut-il faire de Paris la première place financière européenne? | Couverture

Londres est la première place financière européenne, mais les autorités françaises rêvent que le Brexit permettra à Paris de retirer le leadership. Cependant, il reste à voir si, après les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE, la ville de Londres perdra l’accès aux marchés européens.

Le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, a déclaré cette semaine que “Paris devient la première place financière” du continent, quoi de plus que la constatation d’une réalité, jusqu’alors difficile à vérifier, est une déclaration d’intention.

Les services financiers représentent environ 7% du produit intérieur brut (PIB) britannique et sont essentiellement concentrés à Londres, où 250 000 personnes sont directement employées.

Dans la capitale française, il y a 180 000 emplois, selon l’agence qui représente leurs intérêts, Paris Europlace.

Son directeur général, Arnaud de Bresson, souligne que Paris occupe la première position de la nouvelle Union européenne réduite à 27 pays membres par Brexit, bien devant les 70 000 à Francfort, 30 000 à Dublin et bien d’autres au Luxembourg

Paris n’est pas seulement le leader de l’Europe continentale en termes de capitalisation boursière, mais aussi en tant que centre de gestion d’actifs, dans le secteur des dérivés et sur le marché de l’assurance.

LES PARIS BAZAS

Pour De Bresson, plusieurs raisons l’expliquent, à commencer par le fait que dans le Vieux Continent, Paris “est la seule autre ville mondiale comparable à Londres”.

Dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, qui a été officialisée ce samedi, entre 80 et 100 entreprises du secteur ont décidé de transférer quelque 4.000 emplois directs de Londres vers la région parisienne et “probablement” ce processus “est peut accélérer “, selon le gestionnaire.

Comme le gouvernement français et le président Emmanuel Macron, Paris Europlace insiste sur le fait que le retrait du Royaume-Uni de l’Union n’est pas une bonne nouvelle, mais une réalité avec des conséquences. Le Maire est allé plus loin en affirmant que l’économie française “doit profiter du Brexit”.

Pour le moment, il est vrai qu’il l’a déjà fait, par exemple avec le transfert de Londres à Paris de l’Agence bancaire européenne (ABE) et de ses 250 employés, qui viennent rejoindre un autre régulateur, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), qui était déjà basé dans la capitale française.

TRANSFERTS D’ACTIVITÉS

Depuis le référendum de juin 2016 au cours duquel les Britanniques ont été prononcés principalement hors de l’UE, des annonces de banques d’affaires telles que HSBC, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley ou Goldman Sachs ont annoncé le renforcement de leurs troupes. à Paris.

Mais peu parlent directement du transfert d’activité depuis Londres.

HSBC déclare que sa filiale en France a acquis une série d’activités aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en République tchèque, en Irlande et au Luxembourg. Et rappelez-vous que les opérations dans ces sept pays étaient basées sur le passeport européen dont les entités basées au Royaume-Uni ont jusqu’à présent bénéficié.

La banque britannique indique que malgré son intention de “minimiser les changements”, cette filiale en France renforce son offre de produits et services, ainsi que ses équipements là-bas (sans donner de chiffres), consciente que ses clients de l’Espace économique européen pourraient ils ne peuvent pas être pris en charge à l’avenir à partir de Londres.

INCERTITUDES POUR 2021

Derrière ces formules filaires se cache une incertitude quant à la nature des relations entre le Royaume-Uni et l’UE une fois la période de transition terminée en janvier 2021.

Parce que jusque-là, ce pays continuera d’appartenir à l’union douanière et au marché unique, son accès aux services financiers est garanti et il n’y aura pas d’impact économique direct.

Comme l’explique l’analyste de l’agence de notation S&P Aarti Sakhuja, “les trois dernières années et demie ont été la partie facile, malgré tous les différends politiques”, et c’est désormais dans les pourparlers entre Londres et Bruxelles que les enjeux sont en jeu. Cela arrivera à l’avenir.

Pour S&P, il y a une contradiction plus qu’évidente entre l’intérêt des deux parties à éviter une fracture des marchés financiers et la volonté déclarée du gouvernement britannique d’être libre de négocier des accords commerciaux avec des pays tiers.

Et il prévient que plus il se sépare des réglementations de l’UE, plus les coûts seront également élevés pour son secteur financier lorsqu’il s’agit de négocier avec ce bloc.

Ange chauve