Le bronze olympique Regino Hernandez concourra à nouveau le 25 janvier au Canada | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Regino Hernández, médaillé de bronze au test de snowboard boardercross aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 (Corée du Sud), concourra à nouveau – après plus de deux mois debout à cause d’une blessure dos et poignet – dans l’épreuve de Coupe du monde de cette discipline qui se jouera à la station canadienne de Big White (Colombie-Britannique) le dernier week-end de ce mois.

“La vérité est que je vais très bien physiquement, pour la grande pause que j’ai eue”, a-t-il déclaré à EFE Regino, né il y a 28 ans à Ceuta et représentant de la fédération andalouse, juste avant de voyager au Canada; où, avant de participer à Big White – à environ 200 kilomètres de l’Olympic Vancouver -, il effectuera une concentration au Sunshine Village, à Banff (Alberta). Lucas Eguibar, l’autre grande figure de l’équipe stellaire de la fédération espagnole – vainqueur de la Coupe du monde de la modalité de la campagne 2014-15 et double médaillé d’argent aux Coupes du monde de la Sierra Nevada 2017 -, participera également à cette concentration. qui concourra également le 25 janvier prochain à Big White; où le classement des tests aura lieu la veille.