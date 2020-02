L’ancien président de BBVA Francisco González aurait participé à un repas au complexe de police de Canillas dans lequel on pense que la plainte contre le chef Ausbanc Luis Pineda a été créée, et qui a donné lieu à la cause pour laquelle il est allé en prison et maintenant Il est jugé devant la Cour nationale.

Cela ressort clairement d’un rapport du bureau du procureur anti-corruption intégré à la partie 9 de l’affaire Villarejo, à laquelle Efe a eu accès après la levée du secret de synthèse.