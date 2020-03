Le “calligraphe” tunisien eL Seed arrive à Miami avec un message d’unité | Culture et divertissement

“Quand on peint dans la rue, tout peut disparaître, mais ce qui reste c’est le moment où l’on vit avec la communauté”, explique le street artiste eL Seed dans une interview à Efe à Miami, internationalement reconnu pour ses oeuvres inspirées de la calligraphie arabe.

Né à Paris en 1981 dans une famille tunisienne, eL Seed présente “Collection of Moments” dans une galerie de Miami, une exposition qui est sa première rétrospective aux USA. et il rassemble une vingtaine de peintures et sculptures réalisées au cours des onze dernières années.