Le Canada annonce la fermeture des frontières en raison d’un coronavirus – Telemundo Miami (51)

Le Canada a annoncé lundi la fermeture de ses frontières aux personnes autres que ses citoyens ou résidents du pays en raison de la propagation de l’épidémie de COVID-19.

De plus, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que les ressortissants présentant des symptômes de la maladie ne seront pas autorisés à entrer au Canada.

Trudeau a également expliqué lors d’une conférence de presse à Ottawa que les citoyens américains sont exemptés «pour le moment» de cette mesure en raison des relations étroites entre les deux pays, et que les restrictions ne s’appliqueront pas au commerce.

“Nous avons collaboré étroitement avec les États-Unis, coordonné diverses mesures. Le niveau d’intégration des deux pays est très particulier”, a déclaré M. Trudeau, interrogé par des journalistes sur la décision d’exclure les Américains de l’interdiction d’entrée. Le Canada

Le Premier ministre canadien, isolé depuis que sa femme, Sophie Grégorie, a été testée positive pour le nouveau coronavirus jeudi, ajoutant que les compagnies aériennes ont reçu l’ordre d’empêcher l’embarquement des personnes présentant des symptômes de la maladie.

Le Canada a également décidé que tous les vols internationaux arrivant au Canada atterrissent dans quatre aéroports (Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver) où les voyageurs seront contrôlés pour COVID-19.

En outre, les autorités demanderont à toutes les personnes arrivant du pays depuis l’étranger de s’isoler pendant 14 jours.

Trudeau a demandé aux Canadiens à l’extérieur du pays de revenir au Canada le plus tôt possible alors qu’il est matériellement possible de le faire.

“Si vous êtes à l’étranger, il est temps de rentrer chez vous. Si vous venez d’arriver, vous devez vous isoler pendant 14 jours”, a déclaré le Premier ministre canadien.

Les derniers chiffres fournis par les autorités canadiennes indiquent que 324 personnes ont contracté la maladie et qu’une personne, un homme d’environ 80 ans, est décédée.

