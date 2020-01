Le Canada maintient la pression sur l’Iran et exige des paiements d’indemnisation | Monde

Le Canada a continué de faire pression sur l’Iran vendredi pour qu’il assume la responsabilité de la démolition de Téhéran sur le vol 752 d’Ukraine International Airlines (UIA) en exigeant que le régime iranien indemnise les familles des 176 victimes pendant que l’enquête sur l’attaque se poursuit.

Mais la tragédie, au cours de laquelle 57 Canadiens et 29 personnes résidant aux États-Unis sont décédés, permet également au Canada et à l’Iran de maintenir pour la première fois depuis 2012, lorsque Ottawa a rompu ses liens avec le régime théocratique, des contacts diplomatiques au plus haut niveau.