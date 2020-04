Le capitaine d’un porte-avions géant a tiré avec 100 cas de coronavirus – . Miami (51)

WASHINGTON – Le capitaine d’un porte-avions américain aux prises avec une flambée du nouveau coronavirus a été licencié jeudi par des dirigeants de la Marine, qui ont déclaré avoir créé la panique en envoyant à trop de gens un mémo demandant de l’aide.

Le secrétaire à la Marine Thomas Modly a déclaré que le commandant du navire, le capitaine Brett Crozier, “avait fait preuve d’un jugement extrêmement médiocre” au milieu d’une crise. Il a ajouté que le capitaine avait copié trop de personnes dans le mémo, qui a été divulgué à un journal californien et s’est rapidement propagé à d’autres médias.

Il a dit que Crozier aurait dû aller directement à ses commandants immédiats, qui se préparaient déjà à aider le navire.

Le porte-avions USS Theodore Roosevelt, avec environ 5 000 membres d’équipage, est amarré à Guam, et la Marine a annoncé que jusqu’à 3 000 personnes seraient retirées du navire et mises en quarantaine vendredi. Plus de 100 marins sur le navire ont été testés positifs pour le virus, mais aucun n’est actuellement hospitalisé.

Modly a souligné que Crozier a créé la panique en laissant entendre que 50 marins pourraient mourir.

“Ce qu’il fait sape nos efforts et ceux de la chaîne de commandement pour résoudre ce problème, et crée la panique et la perception que la Marine ne fait pas son travail, le gouvernement ne le fait pas, et ce n’est tout simplement pas vrai”, a-t-il déclaré.

