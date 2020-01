Le capital-risque a atteint 8513 millions en 2019, maximum historique | Économie

L’investissement ou capital-risque a clôturé 2019 avec un volume d’investissement de 8 513 millions d’euros, 42% de plus qu’un an auparavant et un maximum historique, répartis en 680 opérations et avec une intense activité de fonds internationaux, qui a bougé de 80,7 % du volume total.

Les chiffres provisoires de l’Association espagnole du capital, de la croissance et de l’investissement (ASCRI) sont très positifs pour l’économie espagnole, selon son président, Miguel Zurita, qui a souligné que pour la première fois le secteur a atteint la moyenne européenne en termes d’investissement annuel en pourcentage du PIB.