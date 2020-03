Le cardinal australien George Pell, ancien “numéro 3” du Vatican, mène sa dernière bataille juridique cette semaine devant la Haute Cour d’Australie pour annuler sa peine de six ans de prison pour abus sexuel sur deux mineurs dans les années 90.

Dans un cas qui a choqué l’Australie, la séance plénière des magistrats de la Cour supérieure analysera les 11 et 12 mars “tous les arguments” pour d’abord décider d’accepter ou non l’appel et, dans ce cas, d’accepter ou de rejeter l’appel. de la phrase.