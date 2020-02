Le carnaval brésilien navigue dans la jungle dense d’Amazonie | Culture et divertissement

À plusieurs milliers de kilomètres des célèbres festivals de Rio de Janeiro, Salvador, Recife ou Sao Paulo, un carnaval exotique fait son chemin dans le calendrier brésilien saturé, celui de Cametá, où des centaines de participants naviguent dans les eaux de la rivière Tocantins, située au milieu de la région amazonienne.

Les costumes colorés et les masques énormes et frappants ont inondé ce samedi à Cametá, une petite municipalité d’un peu plus de 100 000 habitants de l’État de Pará (nord) et l’une des plus anciennes de l’Amazonie brésilienne, une vaste zone de plus de 5 , 5 millions de kilomètres carrés.