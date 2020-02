Le Carnaval de Cadix distribue ses prix après une finale de près de 13 heures | personnes

Le groupe “Oh capitaine, mon capitaine”, le chirigota “Los” #Cadizfornia “, le chœur” La colonial “et le quatuor” Del More “ont été les groupes récompensés dans le Concours de Groupement Officiel du Carnaval de Cadix, selon le Verdict du jury rendu public treize heures après le début de la finale.

Le jury a communiqué sa décision, après environ 20 minutes de délibération, sur la scène du Falla Theatre, où la finale avait eu lieu, et avec le public dans la salle, qui a applaudi en général et sifflé contre l’échec sous forme de chirigotas dans défense du groupe le plus applaudi “Nous n’en pouvons plus? Nous sommes impatients.”