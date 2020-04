Le CCII soutient le projet Google et Apple pour suivre l’emplacement dans la lutte contre Covid-19 | Communiqués

Le CCII met à disposition son expérience et ses connaissances pour s’assurer que la partie technique du développement d’applications de géolocalisation est conforme aux garanties techniques et éthiques nécessaires.

Dans le même temps, n’oubliez pas qu’il faut un code éthique, universel et public qui clarifie ce qui peut être fait, qui peut le faire et dans quels cas.

Le Conseil général des collèges professionnels de génie informatique d’Espagne (CCII) souhaite manifester son plein soutien à l’interopérabilité “Intelligent Proximity Tracking”, soutenue par la norme “de facto” qu’Apple et Google ont annoncée. Cela consiste à créer une norme API commune qui permet aux applications développées par diverses sociétés ou entités, telles que la Communauté de Madrid, le gouvernement espagnol ou les entrepreneurs eux-mêmes, d’être pleinement compatibles entre elles. Ce ne sera pas une seule application qui permet la surveillance, mais beaucoup seront basées sur les API compatibles d’Android et iOS. De cette façon, le “Suivi des contacts intelligent” fonctionne quelle que soit l’application utilisée par votre mobile.

Le 27 mars déjà, le CCII a proposé au gouvernement espagnol de progresser dans cette voie. Désormais, il met à la disposition des entreprises intéressées par le développement de ce type d’applications, son expérience et ses connaissances pour s’assurer que la partie technique est conforme aux garanties techniques de fonctionnement. De plus, le Conseil, pionnier dans l’approbation d’un code d’éthique et d’éthique, peut garantir que ces applications sont conformes aux normes éthiques, dans le respect de la vie privée des utilisateurs.

L’IMPLICATION DE L’ÉTHIQUE

La population générale a tendance à se méfier des applications officielles concernant l’utilisation qui peut être faite de leurs données personnelles. Cela contredit le fait que de nombreux utilisateurs installent des applications et leur accordent des autorisations sans lire les conditions d’utilisation ou la politique de confidentialité.

“Comme cela s’est produit avec l’utilisation des données par l’INE, nous devons faire confiance aux administrations et, en particulier, dans des situations comme celle-ci, où l’AEPD elle-même signale que la protection des données ne doit pas être utilisée comme une limitation pour lutter contre la maladie, ce qui ne signifie pas pour autant que ces applications doivent dépasser toutes les limites », explique Fernando Suárez, président du CCII.

Pour tout cela, nous pourrions dire qu’un code éthique, universel et public est nécessaire pour clarifier ce qui peut être fait, qui peut le faire et dans quels cas, et aussi qu’une entité comme CCII représentant le génie informatique, une association sans intérêts particuliers ni financière, peut garantir le respect de ce code éthique, afin de pouvoir dénoncer publiquement les comportements qui vont à l’encontre de celui-ci, ainsi que délivrer un sceau de conformité pour les entités qui s’efforcent de s’y conformer.

À PROPOS DU CCII

Le Conseil général des collèges officiels de génie informatique (CCII) est l’entité qui représente la profession espagnole d’ingénieur en informatique. Le CCII a été créé en 2010 conformément aux dispositions de la loi 20/2009, du 4 décembre, créant le Conseil général des collèges officiels de génie informatique, approuvé par le Congrès des députés, intégrant tous les collèges autonomes de génie informatique .

DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION

www.ccii.es

comunicacion@ccii.es