Le CDC recommande d’annuler les événements de plus de 50 personnes pour arrêter l’épidémie de coronavirus aux États-Unis – Telemundo Miami (51)

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé ce dimanche de suspendre ou de reporter de huit semaines tous les événements pour plus de 50 personnes aux États-Unis afin d’empêcher la propagation du dangereux coronavirus.

“Les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 dans le pays”, a déclaré l’agence dans un communiqué dans lequel elle a donné des exemples de réunions telles que des conférences, des festivals, des défilés, des concerts, des événements sportifs, des mariages et autres. types de réunions.

Le CDC a recommandé qu’au cours des huit prochaines semaines, les événements de plus de 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés à travers les États-Unis.

L’agence de santé a indiqué que la recommandation est faite dans le but de stopper la propagation du COVID-19 dans tout le pays et a précisé que cette suggestion ne s’applique pas aux écoles, universités ou entreprises.

L’épidémie mondiale a rendu malade plus de 156 000 personnes et fait plus de 5 800 morts dans le monde, avec des milliers de nouveaux cas confirmés chaque jour. Le nombre de morts aux États-Unis est passé à 64, tandis que le nombre d’infections est proche de 3 000.

