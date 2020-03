Le champion olympique Alistair Brownlee sera à la Punta Umbria européenne | Réseaux sociaux sportifs

Le double champion olympique de triathlon Alistair Brownlee sera au Championnat d’Europe de Punta Umbría (Huelva), qui se joue ce samedi, participation qui a permis d’annuler le premier test de la Abu Dhabi Triathlon World Series à cause du coronavirus .

Le triathlète britannique, médaille d’or à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, figure sur la liste des engagés européens et devient le premier favori avec d’autres noms tels que Huelva Emilio Martín, double champion du monde; et l’actuel champion du monde et d’Europe de la spécialité, le Français Benjamin Choquert.