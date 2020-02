Le Championnat d’Espagne de Snowrunning, ce samedi à Larra Belagua | Sports pratiques

Les alentours de la gare navarraise de Larra Belagua sera chargé d’accueillir samedi 29 février prochain le Championnat d’Espagne de Snowrunning, qui coïncidera également avec le troisième événement marquant de la Coupe d’Espagne de cette modalité.

Au départ, cette compétition était prévue pour le 8 février dernier, mais les conditions d’enneigement à la station de la communauté régionale n’étaient pas adaptées et forcées reporter le test à ce samedi Et même si au cours des dernières semaines les conditions de la montagne n’étaient pas du tout favorables, la neige des dernières heures a permis de boucler définitivement la célébration de cette Championnat d’Espagne de Snowrunning.

La tournée sera la même que l’organisation levée depuis le début. Un parcours circulaire de 11 kilomètres, qui prendra la sortie à 17h50, et qui consistera en deux tours pour un circuit de 5,59 km avec une pente positive de 114 mètres et parcourant plus de 1700 mètres d’altitude.

Nuria Domínguez et Thibaut Bertrand, dirigeants

Après le début de la première édition de la Coupe d’Espagne avec le Beret Montgarri et le deuxième test qui a eu lieu à la station castillane léonaise à Leitariegos, Núria Domínguez et Thibaut Bertrand Ils sont en tête du classement de cette compétition qui a déjà atteint son équateur.

Les leaders du circuit seront également présents à Larra Belagua avec l’intention de proclamer des champions nationaux, en plus de continuer à marquer des points pour maintenir la première place de la Coupe d’Espagne. Avec eux seront également des athlètes comme Chema Martínez ou Álvaro Ramos.

Cette première édition du circuit national s’achèvera le samedi 7 mars avec le Snow Trail 2 Heaven qui aura lieu dans la station de ski de fond de Llano del Hospital à Benasque.

