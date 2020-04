Le chaos secoue la Maison Blanche de Trump le jour le plus tragique du virus pour les États-Unis.

Trump a ignoré les avertissements concernant Covid-19 1:28 en janvier

(.) – Le chaos et la confusion qui ont secoué l’administration du président Donald Trump le jour le plus tragique à ce jour de la pandémie de coronavirus aux États-Unis étaient exceptionnels, même selon ses propres normes.

Trump a utilisé mardi pour cimenter son image d’un chef de guerre confronté à un “ennemi invisible” dans un moment sombre alors que le pays attend que le virus atteigne son apogée et que l’économie languit dans une animation suspendue.

“Ce que nous avons, c’est un fléau, et nous voyons de la lumière au bout du tunnel”, a déclaré le président le jour où un nombre record d’Américains ont succombé à la maladie respiratoire perverse.

Mais au lieu de laisser les esprits au repos, la performance effrénée de Trump a montré bon nombre des habitudes personnelles et politiques qui ont défini sa présidence tumultueuse. C’était un spectacle obsédant dans un chapitre si déchirant de la vie nationale, le genre de temps où les présidents sont appelés à assurer un leadership cohérent et de niveau.

Pour commencer, Trump a dit craindre qu’il n’évite la surveillance du décaissement des fonds de sauvetage économique en renvoyant un responsable de la surveillance chargé de superviser le paquet de 2 billions de dollars. Cette décision, intervenue après que Trump a renversé un inspecteur général de la communauté du renseignement la semaine dernière, était un autre signe qu’un président déjà mis en accusation utilise la couverture de la pire crise interne depuis la Seconde Guerre mondiale. pour éroder davantage les limites de leur pouvoir.

Le secrétaire par intérim de la Marine pour Trump a démissionné après l’épisode critiqué dans lequel il a tenté de “stupider” le capitaine d’un porte-avions qui a été licencié pour avoir sonné l’alarme sur les infections virales parmi son équipage.

Ensuite, Trump a insisté sur le fait qu’il n’avait pas vu les mémorandums de janvier d’un haut responsable de la Maison Blanche qui avait mis en garde contre la pandémie tandis que le président la rejetait comme une menace.

Il a également annoncé qu’il mettait une “emprise très puissante” sur le financement de l’Organisation mondiale de la santé, même si l’organisation a correctement identifié l’ampleur du virus et il ne l’a pas fait. Quelques instants plus tard, il a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de tel.

Pour ajouter au sentiment de farce, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, a démissionné, sans donner de briefing, un autre jour de confusion du personnel. KFile de . a rapporté mardi que son remplaçant, Kayleigh McEnany, a récemment déclaré que grâce au président, “nous ne verrons pas de maladies comme le coronavirus ici”.

Le principal conseiller économique de Trump, Larry Kudlow, a admis qu’un programme de sauvetage des petites entreprises avait pris un “mauvais départ” après que les destinataires eurent du mal à enregistrer des fonds, seulement pour que le président célèbre le succès retentissant de l’émission et le crédite. à sa fille Ivanka pour avoir personnellement créé 15 millions d’emplois.

Pour couronner une journée désorientante dans l’aile ouest, le président a présidé une conférence de presse au cours de laquelle, entre autres, il s’est déchaîné lors du vote par courrier, faisant des allégations de fraude qui ne cadrent pas avec les faits, bien qu’il ait lui-même récemment voté lui aussi. Le commentaire fait suite à des scènes extraordinaires dans le Wisconsin, après que les républicains ont empêché le gouverneur démocrate de l’État de Badger de retarder les primaires par crainte que les électeurs n’attrapent le nouveau coronavirus les uns des autres.

Un jour sombre dans la lutte contre Covid-19

À bien des égards, ce n’était qu’un autre jour inexplicable de la présidence de Trump.

Trump a mentionné que les Américains pleuraient la perte de leurs proches dans ses remarques écrites, mais l’intensité des affrontements de Trump avec les journalistes et la litanie de déclarations scandaleuses semblaient incompatibles avec une telle tragédie humaine en toile de fond avec plus de 1800 morts. signalé en un jour.

Il y a, après tout, plus de cas confirmés aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde, même s’il y a des signes encourageants et préliminaires que la vague d’infections pourrait commencer à ralentir dans l’épicentre de New York.

Le chaos et les contradictions provenant de l’administration ne font pas que douter de la gestion actuelle de la pandémie par la Maison Blanche. Ils feront craindre que la deuxième étape de l’effort national, la réouverture de l’économie et la lutte contre une deuxième vague d’infections, nécessitent un leadership subtil et ciblé qui puisse gagner la confiance de la nation.

Aucune Maison Blanche n’a été confrontée à la tâche de veiller à ce qu’un paquet économique aussi vaste soit correctement mis en œuvre et ne soit pas victime de corruption. Il y a peu dans l’histoire de l’administration Trump pour suggérer que cela se passera bien.

Le président a fait part de ses craintes quant à sa capacité à superviser de manière adéquate les plans de sauvetage passés et ceux qui viendraient à leur arrivée, il avait démis de ses fonctions l’inspecteur général du département de la Défense, Glenn Fine, de superviser les fonds de relance.

Cette décision a incité les démocrates à avertir que Trump cherchait à surveiller lui-même le paquet. Trump avait déjà averti qu’il ignorerait une disposition du projet de loi exigeant que l’inspecteur général spécial fasse rapport au Congrès sur la gestion des fonds.

Le licenciement de Fine a été le dernier coup porté aux structures gouvernementales responsables, qui a culminé avec son défi à l’enquête sur la destitution.

Lundi, Trump a personnellement attaqué un inspecteur général de la santé et des services sociaux qui a découvert une pénurie massive d’équipements de sauvetage dans les hôpitaux combattant Covid-19.

Vendredi soir, le président a limogé l’inspecteur général de la communauté du renseignement qui a alerté les législateurs sur un rapport faisant état de ses pressions sur l’Ukraine pour qu’elle verse de l’eau sale sur son ennemi démocrate Joe Biden.

Trump rejette les mémorandums de Navarro

Avec la pandémie prenant un contrôle plus strict sur les États-Unis, Trump a réprimé ses multiples déclarations plus tôt cette année en minimisant le virus.

La question de sa responsabilité pour le manque de préparation à la crise s’est intensifiée mardi lorsque le New York Times a révélé qu’un haut responsable économique, Peter Navarro, avait écrit une note au président en janvier avertissant que le coronavirus pourrait devenir une “pandémie”. total »causant des milliards de dollars de dommages économiques et mettant en danger la santé de millions d’Américains.

La révélation a affaibli les déclarations répétées du président selon lesquelles personne n’aurait pu prévoir les conséquences du virus. Cela l’a également laissé dans un endroit compliqué. Soit il devait admettre qu’il avait vu l’avertissement, soit s’il disait que cela ne lui était pas venu, il brosserait un tableau du dysfonctionnement à la Maison Blanche.

Il ne l’a pas fait, cherchant à encourager la désinformation et la confusion autour du document destiné à déguiser sa propre culpabilité.

Le président a affirmé qu’il n’avait pas vu le mémo ou les mémorandums jusqu’à il y a quelques jours.

“Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas recherchés non plus », a déclaré le président, puis a faussement soutenu qu’il était parvenu à la même conclusion que Navarro, citant sa décision de suspendre les vols en provenance de Chine. En fait, Trump minimisait l’impact du virus au début du mois dernier.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne parlait pas avec les Américains de l’impact potentiel de la crise si ses pensées tacites s’alignaient sur Navarro, Trump a déclaré: “Je ne vais pas aller là-bas et commencer à crier que cela pourrait se produire.”

«Je suis un artiste dans ce pays. Je ne veux pas créer de ravages ou d’agitation. “

Trump va maintenant contre l’OMS

Contrairement au président, l’Organisation mondiale de la santé met en garde depuis des semaines contre la gravité du coronavirus.

L’OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier après avoir envoyé une équipe à Wuhan et rencontré des dirigeants chinois à Pékin.

Le même jour, lors d’un rassemblement dans le Michigan, le président a déclaré à propos du virus: “Nous pensons que nous l’avons sous contrôle”.

Mais mardi, le président s’est déchaîné contre l’agence mondiale de la santé, affirmant qu’il avait minimisé la menace du virus et qu’il avait bien fait.

«Nous allons conserver l’argent dépensé à l’OMS. Nous allons le conserver d’une manière très puissante », a déclaré le président dans son exposé.

«Ils l’ont mal noté. Ils ont raté l’occasion. Ils auraient pu le noter des mois plus tôt », a déclaré Trump.

“C’est une bonne chose si cela fonctionne, mais quand ils se trompent à chaque fois, ce n’est pas une bonne chose”, a-t-il déclaré, accusant l’OMS d’être partisan de la Chine, que les républicains ont accusé d’avoir tenté de cacher le virus.

Compte tenu de la longue chronologie du président de faire de fausses déclarations et prévisions, cela doit devenir l’un des commentaires les plus audacieux de sa présidence. Cela reflète également sa propre tendance à trouver un ennemi et à l’accuser de la même transgression qu’il est accusé d’avoir commis.

Il a ajouté à la confusion en niant qu’il avait dit qu’il arrêterait le financement de l’OMS, une décision qui se retournerait contre une pandémie et saperait les perceptions déjà compromises des dirigeants américains à propos de la crise.

“Je ne dis pas que je vais le faire, mais nous allons le revoir”, a déclaré le président.

Le président n’a pas non plus fourni beaucoup de clarté sur le chaos qui a frappé la marine après la démission de Thomas Modly. Le secrétaire par intérim de la Marine a démissionné un jour après qu’une fuite audio a révélé qu’il avait qualifié le commandant du USS Theodore Roosevelt de «stupide» dans une déclaration à l’équipage du navire.

Cela s’est produit un peu plus d’une semaine après que le capitaine Brett Crozier a envoyé un avertissement annonçant la propagation du coronavirus parmi les marins. La note a été divulguée et Modly a par la suite retiré Crozier du commandement.

“Je n’y ai joué aucun rôle. Je ne le connais pas mais j’ai entendu dire que c’était un très bon homme “, a déclaré le commandant en chef.

Mais Trump a également réprimandé Crozier.

“Il n’était pas nécessaire que ce soit Ernest Hemingway. Il a fait une erreur mais a eu une mauvaise journée. Et je déteste voir de mauvaises choses se produire. “

