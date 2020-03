Le chef de l’ONU met en garde contre une récession prochaine pour la planète

Se cogner les coudes aux Nations Unies

Par Evelyn Leopold

L’ONU a fermé la plupart de ses réunions et de toutes ses conférences, mais l’organisme mondial à New York reste ouvert. Il y a des missions de maintien de la paix à suivre, des conflits dans le monde et le sort des millions de réfugiés des guerres qui ne guérissent pas.

Mais la plupart du travail se fait par voie électronique avec des réunions à distance. Malgré le coronavirus (COVID-19), le Secrétaire général, Antonio Guterres, se présente au travail et téléphone aux fonctionnaires de l’ONU et aux dirigeants mondiaux depuis son bureau.

Les grandes conférences au sommet ont été annulées et les interdictions de voyager ont laissé de nombreux diplomates bloqués. L’Assemblée générale de 193 pays, le parlement mondial, n’a tenu aucune réunion depuis le 6 mars, et le prestigieux Conseil de sécurité de 15 pays a l’intention de se réunir uniquement lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de discuter ou de voter par voie électronique sur une mesure.

Le 19 mars, Guterres a tenu une conférence de presse à distance avec des correspondants résidents suivant les instructions de connexion du porte-parole en chef, Stéphane Dujarric, qui, avec son adjoint, Farhan Aziz Haq, avait comparu en personne tous les midis jusqu’au 17 mars. Cette fois, Melissa Fleming, le sous-secrétaire général pour les communications mondiales, a dirigé la session mais a laissé peu de questions.

Le chef de l’ONU parle de récession

Le chef de l’ONU a averti que les réponses actuelles à l’ennemi commun mondial, le coronavirus, étaient inadéquates car «nous sommes dans une situation sans précédent et les règles normales ne s’appliquent plus».

«C’est un moment qui exige une action politique coordonnée, décisive et innovante de la part des principales économies du monde. Nous devons reconnaître que les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes, seront les plus durement touchés », a déclaré António Guterres.

Récession mondiale

«Une récession mondiale – peut-être d’une ampleur record – est une quasi-certitude», a-t-il déclaré. Guterres a cité un rapport de l’Organisation internationale du Travail selon lequel les travailleurs du monde entier pourraient perdre 3,4 billions de dollars de revenus d’ici la fin de cette année.

Jusqu’à présent, au 19 mars, il y avait eu plus de 219 000 infections à coronavirus et environ 8 900 décès.

António Guterres a indiqué qu’il participerait à un sommet d’urgence la semaine suivante, par téléconférence, avec les dirigeants du Groupe des 20, grandes puissances économiques, qui ont l’intention de répondre à la pandémie. Il les a appelés à avoir «une préoccupation particulière pour les pays africains» et les autres pays du monde en développement. L’Arabie saoudite a convoqué la réunion.

Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002 et chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de 2005 à 2015, Guterres a déclaré que les gouvernements et les banques centrales doivent garantir la liquidité du système financier. Les banques, a-t-il dit, doivent «soutenir leurs clients» mais «appliquer cette même logique aux pays les plus vulnérables» en allégeant leur dette.

Infection

Le 9 mars, un diplomate de la mission des Philippines auprès des Nations Unies avait été testé positif au virus, le premier cas signalé à New York. Et plus récemment, un membre du personnel, qui n’a pas été identifié, est tombé avec le virus, et un proche collègue de ce journaliste a récemment annoncé qu’il avait été testé positif mais qu’il se rétablissait.

Plus de 20 fonctionnaires des Nations Unies dans le monde sont tombés avec le virus, a déclaré Dujarric. L’un d’eux était David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial basé à Genève. Il se repose chez lui en Caroline du Sud.

Qu’est-ce qui a été annulé?

Les annulations dans le plus grand forum multinational du monde ont été douloureuses. La première était la participation de plus de 1 200 femmes du monde entier aux événements annuels de la Commission de la condition de la femme à la mi-mars. Leur lobbying change souvent la position des gouvernements. Ils sont également appréciés pour établir des liens à travers le monde et participer à de nombreux événements parallèles.

Parmi de nombreux autres événements clés, il y avait au moins deux réunions régionales pour préparer la COP26 (Conférence des Parties) à Glasgow, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre, qui avait promis une action concrète cette année. Bien sûr, les États-Unis ont choisi de ne pas soutenir les objectifs climatiques.

Pourtant, l’ONU est sous le choc des coupures dans les réunions quotidiennes. Pour parvenir à un accord ou à un consensus sur presque tous les sujets du monde, en particulier les conflits, les diplomates doivent se parler face à face.

Et le plus surprenant serait un report ou une annulation en septembre de l’Assemblée générale des Nations Unies, le plus grand forum multilatéral mondial qui célébrerait également le 75e anniversaire de l’institution mondiale.

Laissez-les manger du gâteau, dit les États-Unis

Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une agence des Nations Unies, a surmonté certaines critiques antérieures en protégeant les États membres des mauvaises nouvelles sur le sida et d’autres épidémies. Il fournit désormais des mises à jour quotidiennes, a distribué des tests et d’autres équipements et a visité des sites dangereux comme la Chine et l’Iran pour analyser le virus.

“L’administration Trump envisage des coupes sombres dans les fonds mondiaux pour la santé dans sa proposition de budget 2021”, a rapporté Foreign Policy. En 2020, l’administration a alloué 123 millions de dollars à l’OMS. Ce montant serait ramené à moins de 58 millions de dollars l’an prochain. «La proposition de budget prévoit également de réduire de plus de 3 milliards de dollars les 9 milliards de dollars approuvés par le Congrès pour les programmes de santé mondiaux gérés par le Département d’État et l’USAID», a noté Foreign Policy.

Peut-être que le Congrès arrêtera cela.

Cet article a été produit par Globetrotter, un projet de l’Independent Media Institute.

Evelyn Leopold est boursière et correspondante pour Globetrotter, un projet de l’Independent Media Institute. Elle est journaliste indépendante basée aux Nations Unies en tant que correspondante résidente. Elle a été chef de bureau de . à l’ONU pendant 17 ans et présidente du Fonds Dag Hammarskjöld pour les journalistes. Elle a reçu une médaille d’or en 2000 pour le reportage de l’ONU par l’Association des correspondants des Nations Unies.