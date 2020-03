Le chef Floyd Cardoz décède d’un coronavirus

Floyd Cardoz est né à Bombay, en Inde, mais a déménagé à New York pour travailler dans un restaurant. Il a publié ses symptômes sur les réseaux sociaux.

Le chef renommé, Floyd Cardoz, 59 ans, vainqueur de la téléréalité Meilleurs chefs cuisiniers, est décédée ce mercredi au centre médical de Mountainside à New Jersey, comme conséquence du cornonavirus.

Selon les informations du portail du magazine People, Cardoz est entré à l’hôpital avec une forte fièvre et, après avoir testé le COVID-19, elle a été testée positive. Dans un message qu’il a publié sur ses réseaux sociaux, le chef avait écrit qu’il avait demandé de l’aide médicale en tant que “mesure de précaution“

Après la publication du message, Cardoz a écrit un autre texte où il a déclaré: «Toutes mes excuses à tous. Je suis désolé d’avoir causé une panique excessive dans mon précédent post. Je me sentais fiévreuse et, par conséquent, par mesure de précaution, j’ai été admise à l’hôpital de New York “, ajoutant que” j’étais très inquiète de mon état de santé “.

Floyd Cardoz est né à Bombay, en Inde, mais elle a déménagé à New York pour travailler dans un restaurant. Il est devenu célèbre en tant que cuisinier, après avoir travaillé dans un endroit emblématique de Manhattan.

Cardoz a participé à la saison 2011 du populaire programme Top Chef Masters, qu’il a remporté. (Ntx)