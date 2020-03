Le chef Floyd Cardoz, vainqueur des «Top Chef Masters», décède à 59 ans après un diagnostic de coronavirus

Un chef renommé décède après avoir été testé positif au coronavirus 0:46

(.) – Le chef de renommée mondiale Floyd Cardoz est décédé mercredi dans le New Jersey à l’âge de 59 ans. Cardoz avait été testé positif pour le coronavirus.

“C’est avec un profond regret que nous vous avons informé du décès du chef Floyd Cardoz”, indique un communiqué de Hunger Inc. Hospitality, dont Cardoz était le directeur culinaire.

Cardoz a été testé positif pour covid-19 le 18 mars et était traité au Mountainside Medical Center dans le New Jersey, selon le communiqué.

Dans une interview accordée à CBS en 2017, Cardoz a expliqué comment il avait fini par devenir chef. “Je voulais être biochimiste. J’ai ensuite lu ‘Hotel’ d’Arthur Hailey. C’est très amusant, car en grandissant, j’adorais la nourriture. Puis j’ai commencé à cuisiner et j’ai réalisé que j’étais vraiment bon dans ce domaine. “

Élevé à Mumbai, en Inde, Cardoz est allé à l’école culinaire Les Roches en Suisse avant de déménager à New York.

Il était le chef exécutif de Tabla, le restaurant indien pionnier et moderne qui a ouvert ses portes avec Danny Meyer en 1998, ce qui lui a valu de nombreuses distinctions et acclamations critiques. Plus tard, il a dirigé le North End Grill à Meyer, tout en concourant et en remportant la troisième saison de “Top Chef Masters” sur la chaîne Bravo.

Il a ensuite ouvert Pao Walla dans le quartier Soho de New York, et a suivi avec le Bombay Bread Bar, qui a fermé l’année dernière.

Cardoz avait également des restaurants à Mumbai: Bombay Canteen, O Pedro et Bombay Sweet Shop.

Cardoz a été admise à l’hôpital le 17 mars après une fièvre.

Il venait de rentrer d’Inde, où il tournait la série Netflix “Ugly Delicious” avec l’acteur Aziz Ansari. Il a publié un selfie sur Instagram ce jour-là.

Un autre post Instagram de Bombay Canteen de ce jour-là disait: «Le chef Floyd Cardoz (59 ans), directeur culinaire de Hunger, Inc. a été admis dans un hôpital de New York avec une fièvre virale. Le chef Floyd, qui était auparavant à Mumbai, a quitté la ville le 8 mars pour New York à l’aéroport de Francfort. Il est surveillé de près pour son état et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. »

Le magnat de l’alimentation, David Chang, a publié un message sur la mort de Cardoz sur Instagram: «Le cœur brisé par la perte de Floyd Cardoz pour Covid-19. Repose en paix Floyd… nous continuerons ton bel héritage. »

“Je suis choqué et très triste”, a déclaré Madhur Jaffrey, chef de la télévision et auteur de livres de cuisine.

“Il avait tellement d’ambitions. C’était un innovateur. J’étais prêt à faire beaucoup plus. Être battu de cette façon au milieu d’une brillante carrière est déchirant », a déclaré Jaffrey.

Le chef Preeti Mistry du Juhu Beach Club à Oakland a également réfléchi sur la vie et l’héritage de Cardoz.

“J’ai toujours dit que les médias agissaient comme si j’étais le seul chef indien aux (États-Unis)”, a déclaré Mistry à .. Et pourtant, il était le type que tout le monde regardait et suivait. Et maintenant c’est parti et c’est vraiment triste. Et je suis tellement en colère contre tout, contre ce virus et contre le monde. »

Le chef Michael Anthony, chef exécutif de Gramercy Tavern à New York, a qualifié Cardoz de “source constante de connaissances et d’inspiration”.

“Avec son décès, l’industrie de la restauration a subi une grande perte et nos pensées vont surtout à sa femme et à ses deux enfants”, a expliqué Anthony.

Cardoz laisse dans le deuil sa mère Beryl, sa femme Barkha et leurs enfants Justin et Peter.

