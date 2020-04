Le chemin de la désescalade: jusqu’à fin juin et différent selon les territoires | La politique

L’horizon vers la désescalade, le plan de désescalade que le gouvernement a approuvé ce mardi, se profile pour fin juin, avec un programme en quatre phases à des vitesses différentes selon les provinces ou îles plus ou moins touchées par la pandémie du coronavirus.

Chacune des quatre phases du plan aura une durée minimale de deux semaines et sera appliquée progressivement, asymétriquement et coordonnée entre les administrations, en prenant la province ou l’île comme référence territoriale, avec des limitations de mobilité entre elles jusqu’au fin du processus.

Un processus qui, dans le meilleur des cas, aboutirait à la fin juin, même s’il pourrait être plus long sur certains territoires.

Comme l’a expliqué le Premier ministre, Pedro Sánchez, la mobilité entre les provinces sera limitée à tout moment, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de sorte qu’une personne de Madrid ne pourra pas voyager, par exemple, vers une deuxième résidence sur la côte, au moins jusqu’à fin juin.

Cependant, quatre îles, les îles Canaries de La Gomera, El Hierro et La Graciosa, et Formentera, dans les îles Baléares, anticiperont la première phase de la désescalade d’une semaine, en raison de la faible incidence de la pandémie sur leur territoire.

Contrairement à ce qui s’est passé pendant l’isolement général, la désescalade avancera à des vitesses différentes, bien qu’avec les mêmes règles.

Chaque semaine, la situation dans chaque territoire sera évaluée pour décider de passer ou non à une nouvelle phase des quatre établie par le Gouvernement.

La phase 0, ou préparation de la transition, est la phase actuelle, et des mesures de secours ont déjà été mises en place pour l’ensemble du pays, comme les départs réglementés d’enfants de moins de 14 ans depuis dimanche dernier, ou ceux prévus pour samedi prochain, le jour où vous pourrez vous promener ou faire du sport individuellement.

Au cours de ces deux premières semaines, Sánchez a également cité comme mesures immédiates l’ouverture de locaux sur rendez-vous pour une attention individuelle, l’ouverture de restaurants pour transporter de la nourriture à domicile, l’ouverture de formations individuelles pour les athlètes fédérés et la formation de base des ligues professionnelles .

Déjà dans la deuxième phase ou la phase 1, le lancement partiel de certaines activités sera autorisé dans chaque espace territorial défini, comme les petites entreprises avec des conditions de sécurité strictes, l’ouverture de terrasses pour les bars et restaurants avec une limitation d’occupation de 30%, ou l’ouverture des hébergements touristiques hors espaces communs.

Un horaire préférentiel sera établi pour les plus de 65 ans et des lieux de culte pourront ouvrir, limitant leur capacité à un tiers.

Deux semaines plus tard au plus tôt, déjà en phase 2 ou intermédiaire, l’espace intérieur des locaux sera ouvert avec une occupation d’un tiers de la capacité et des garanties de séparation des tables.

Certaines écoles seront ouvertes pour des activités visant à renforcer les derniers cours ESO et Bachillerato, ou pour garantir que les enfants de moins de 6 ans puissent y assister si les deux parents doivent travailler en personne.

La reprise de la pêche sportive et de la chasse, l’ouverture de cinémas, théâtres, monuments ou expositions sont également prévues, toujours avec une capacité limitée à un tiers.

Enfin, en phase 3 ou avancée, la mobilité générale sera assouplie, même si l’utilisation du masque à l’extérieur du domicile et dans les transports en commun sera recommandée.

La capacité sera limitée à 50 pour cent et une distance minimale de deux mètres dans la zone commerciale, et les restrictions de capacité et d’occupation dans la restauration seront assouplies.

Sur le lieu de travail, l’option de télétravail restera l’option privilégiée jusqu’à ce que la désescalade du confinement atteigne “au moins” la phase 3.

Pedro Sánchez a averti que le processus de désescalade qui commence est le moment “le plus dangereux et le plus difficile” et que ce qui a été accompli dans la lutte contre le coronavirus ne doit pas être mis en danger “par impatience”.

“Si nous devons choisir entre prudence et risque, nous allons choisir la prudence”, a déclaré Sánchez, qui a souligné que le comportement individuel est la clé pour arrêter la pandémie et retrouver la normalité: “C’est sans aucun doute le meilleur patriotisme. “

Le plan de désescalade a été accueilli avec scepticisme par les partis d’opposition, qui le confondent.

La porte-parole du PP au Congrès, Cayetana Álvarez de Toledo, a critiqué l’absence de “calendrier clair” dans le plan de désescalade car les citoyens ont besoin de “certitude et d’espoir”.

Un plan, qui pour la porte-parole du PP, a également été élaboré sans “radiographie exacte et précise” de la pandémie en raison de l’absence de tests massifs pour détecter le COVID-19.

De Vox, Iván Espinosa de los Monteros a soutenu que le plan “n’a aucun sens” et a réitéré la nécessité de “paramètres vérifiables” pour combler le manque de confiance.

Aussi, la dirigeante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a dénoncé les doutes que le plan du gouvernement génère ainsi que les “contradictions” qu’il contient, selon elle.

En revanche, le porte-parole de United We Can in Congress, Pablo Echenique, a précisé que le plan est un schéma “en phases et non en dates” et va dans la bonne direction, et a minimisé les critiques car, à son avis, , le gouvernement va les recevoir quoi qu’il fasse.