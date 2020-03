Le chemin de l’enfermement: quinze jours après la fermeture des premières écoles | En vedette

Le 10 mars, Vitoria a fermé tous ses centres éducatifs et un jour plus tard, la Communauté de Madrid et La Rioja ont fait de même. Les premières et timides mesures contre le coronavirus, d’une durée initiale de deux semaines, expirent aujourd’hui au milieu d’un pays plongé dans l’état d’alerte.

De l’inquiétude de milliers de parents qui ne savaient pas alors où placer leurs enfants ni comment gérer le télétravail que leur entreprise commençait à offrir, ils sont stupéfaits de l’augmentation des infections et des décès et du manque de matériel sanitaire essentiel pour combattre la pandémie.

Fini le premier positif d’un touriste allemand infecté dans son pays et isolé le 31 janvier à La Gomera. Moins de deux mois plus tard, l’Espagne a dépassé la Chine en nombre de décès, avec 3 434, et 47 4710 infections.

Dans la préhistoire de l’épidémie espagnole, les premières conférences de presse du directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, sont également localisées, réduisant les inquiétudes quant à l’absence de chaos de transmission local, et le premier rapatriement d’une vingtaine Résidents espagnols de Wuhan fuyant le confinement décrété par la Chine.

Malgré les efforts pour transmettre la tranquillité, le message ne s’est pas terminé avec les organisateurs du Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone prévu pour la fin du mois, et sa suspension a été le premier avertissement que la crise sanitaire serait également économique, avec des centaines de milliers de travailleurs touchés. aujourd’hui par les dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE).

Rien ne semblait alors justifier cette décision: le 14 février, l’Espagne était exempte de coronavirus lorsque le patient de La Gomera et un Britannique ont été libérés de Palma.

Mais le virus, comme le répètent les autorités sanitaires aujourd’hui, ne connaît pas de frontières et dix jours plus tard le filet des positifs a commencé, le premier importé d’Italie, qui avait déjà pris les premières mesures de confinement dans les communes de Lombardie et de Vénétie à la suite du seul exemple de La Chine.

Le 26 février, trois cas de transmission locale ont été détectés et les jours suivants, les positifs se sont déjà répandus dans plusieurs communautés, tandis que les autorités sanitaires tentaient de ne pas perdre la traçabilité et continuaient à exclure la limitation des mouvements ou des concentrations massives, faisant appel à la responsabilité personnelle des populations. avec des symptômes pour rester à la maison.

À ce moment-là, en particulier le 13 février, une personne atteinte de coronavirus était déjà décédée dans la communauté valencienne, bien que cela ne soit apparu que le 3 mars.

À cette époque, il y avait un peu plus de 150 points positifs en Espagne et Santé pariait pour la première fois sur des mesures restrictives, bien que limitées: deux matchs de football et deux matchs de basket-ball avec des équipes italiennes se tiendront à huis clos. Et il conseille d’annuler les congrès et séminaires auxquels participent les professionnels de santé.

Ils sont “essentiels” pour faire face à l’épidémie, a déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa. Ce mardi, il y avait déjà 5 400 toilettes infectées, le taux le plus élevé au monde, alors que les plaintes concernant le manque d’équipement de protection dans les centres hospitaliers continuent.

Un jour après avoir mis en quarantaine un quartier de la ville de Haro dans la Rioja, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour célébrer la Journée internationale de la femme. Sur 8M, il y a eu 17 décès en Espagne et les infections ont dépassé 600.

Le 9, tout s’est précipité: les morts sont passés à 28 et les positifs ont doublé à 1204: la Communauté de Madrid et les villes de Vitoria et Labastida (Álava) sont déclarées zones de «transmission communautaire élevée», la suspension est donc annoncée des cours et du télétravail est recommandé.

Si ces premières mesures avaient pris effet, les écoliers d’Alava et de Madrid seraient de retour en classe ces jours-ci, mais la progression vertigineuse des personnes infectées et décédées a contraint d’enchaîner une succession de mesures restrictives sans précédent en Espagne, l’Italie marquant le chemin que la Chine avait déjà emprunté. tour.

Les vols en provenance d’Italie, les voyages à Imserso, les événements en salle de plus de 1000 personnes sont interdits, les Fallas sont reportés, Madrid ferme les théâtres, les bibliothèques et les centres sportifs … Mais les initiatives du gouvernement et celles adoptées par diverses communautés et les mairies s’avèrent inefficaces.

Déjà déclaré pandémie mondiale par l’OMS, le coronavirus plonge la bourse à son plus bas niveau et touche certains dirigeants politiques; Le Congrès suspend son activité, la fermeture des centres éducatifs est généralisée et 70 000 personnes sont confinées à Igualada et dans d’autres villes catalanes voisines.

Des files d’attente pour acheter des provisions à travers le pays précèdent l’annonce par le gouvernement, vendredi 13, qu’il déclarera l’état d’alarme pendant 15 jours. Samedi, des millions de personnes restent devant la télévision pendant des heures pour écouter le chef de la direction, Pedro Sánchez, qui finalement, après un éternel Conseil des ministres, annonce l’internement général à 21h00.

Les supermarchés, les pharmacies, les bureaux de tabac et les chiens sont les seules raisons qui permettront à la plupart de la population de sortir dans la rue, qui ce soir-là commence un rite cathartique et regarde pour la première fois sur les balcons et les fenêtres pour applaudir la toilettes.

Le prochain Conseil des ministres annoncera un plan de choc pour mobiliser 200 000 millions d’euros face à la crise qui se profile, un chiffre qui se mêle à ceux des infections et des décès et à l’horreur des premières nouvelles des maisons de retraite.

Mercredi 18 mars, le roi apparaît pour la première fois sur les écrans de télévision pour demander l’unité et l’espoir et deux jours plus tard, avec l’armée déployée dans de nombreuses régions du pays, l’Espagne fait plus de mille morts.

Peu doutaient déjà, à la veille de la semaine la plus noire, de la prolongation de l’état d’alarme. Confiné, au moins, jusqu’au 11 avril.