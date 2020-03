Le Chili confirme 2 738 cas de coronavirus; extension de la quarantaine dans six communes de la région métropolitaine

Le Chili poursuivra en justice ceux qui ne parviennent pas à mettre en quarantaine le coronavirus 0:37

(. espagnol) – Le ministère chilien de la Santé a actualisé le nombre de cas confirmés de coronavirus dans le pays, qui s’élève à 2 738, avec 289 nouveaux cas et 12 morts au total.

Des quatre nouveaux décédés, tous avaient des maladies préexistantes, selon le sous-secrétaire du Chili pour les réseaux de santé, Arturo Zúñiga. Deux d’entre eux avaient plus de 60 ans et les deux autres avaient plus de 80 ans.

En outre, Zúñiga a signalé qu’il y a 138 cas de patients dans des unités de soins intensifs, dont 118 sont maintenus sous ventilation mécanique. De ces derniers, 13 restent dans un état critique.

Pour sa part, la sous-secrétaire à la santé publique du Chili, Paula Daza, a annoncé que la quarantaine totale dans six communes de la région métropolitaine sera prolongée de sept jours supplémentaires, à compter de jeudi: Santiago, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia , Ñuñoa.

.