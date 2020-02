Le Chili met deux équipes en Amérique du Sud et Medellín s’insinue dans les Libertadores | Réseaux sociaux sportifs

Le Chili a renforcé ses prétentions en Coupe d’Amérique du Sud en installant Coquimbo et Unión La Calera mardi dans la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud, une instance qui réunira 22 clubs et dans laquelle ils ont également obtenu l’Argentin Vélez Sársfield et le Péruvien Melgar.

La programmation de la Copa Libertadores a bien commencé pour l’Independiente Medellín, qui a été imposée par l’Atlético Tucumán au minimum, un résultat qui semble de bonnes affaires pour les Argentins face au match retour de la troisième étape, qui précède le groupe .