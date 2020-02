Le Chilien Garín avance à Rio après avoir surmonté une bataille de trois heures et une crampe | Réseaux sociaux sportifs

Le Chilien Cristian Garín s’est qualifié ce lundi pour les huitièmes de finale de l’Open de Rio de Janeiro après avoir gagné 4-6, 7-5 et 7-6 (7-5) contre le Slovaque Andrej Martin dans un match difficile de 3 heures et 9 minutes dans lequel il a dû surmonter, surmonter un «tie-break» et surmonter une crampe.

Garín, troisième favori et numéro 26 au classement ATP, a admis qu’il ne s’attendait pas à un match aussi difficile contre Martin (94 ATP) et dans lequel, en plus de la forte chaleur initiale, il a subi une crampe.