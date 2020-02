Le Chilien Cristian Garín a battu l’Argentin Federico Delbonis mercredi 6-4 et 6-3 et s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open de Rio de Janeiro, où le vainqueur du duel entre le jeune espagnol Carlos Alcaraz et Argentine Federico Coria.

Garín, troisième favori du tournoi brésilien et numéro 25 au classement international ATP, a facilement remporté Delbonis (86 ATP) après une heure et 36 minutes de jeu.