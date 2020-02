Le Chilien Christian Garín, numéro 31 mondial et troisième tête de série, a remporté ce dimanche en Argentine l’Open de Cordoue en battant Diego Schwartzman, numéro 14 et favori, 2-6, 6-4 et 6-0.

En route vers la finale, Garín a quitté le Hongrois Attila Balazs (6-3 et 6-0), l’Uruguayen Pablo Cuevas (1-6, 6-3 et 6-4) et le Slovaque Andrej Martin (2). -6, 6-2 et 6-2).