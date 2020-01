Le circuit national de Kiteboarding connaît déjà son calendrier | Sports pratiques

L’organisation de Circuit national de kitesurf a annoncé mercredi à Fitur-Madrid les dates de la Ligue espagnole de cette modalité, également connue sous le nom de kitesurf, que cette 2020 Isla Canela, Oliva, Tarifa et conclura dans cette même ville de Cadix avec le Coupe du monde junior.

Du 1er au 3 mai, Île de cannelle se déguisera pour accueillir le premier test de la saison. Lieu connu pour son cadre et ses conditions propices aux disciplines d’expression. L’événement se déroulera sur trois lignes différentes.

La Kite Master, où vingt-quatre professionnels dans les disciplines du Freestyle féminin, du Freestyle masculin et du Strapless participeront à un concours avec un prix de 6.000 euros et dans lequel il y aura des conditions égales pour les hommes et les femmes. La réunion aura également lieu Kite GIrls, une concentration de femmes pratiquantes de cerf-volant, qui pendant ces jours apprécieront le vent d’Isla Canela, le test matériel, le yoga et l’entraînement fonctionnel.

De même, la plage de Huelva se tiendra le Campus S.K.L. Junior, avec la direction de Javier Palacios, où plus de 20 coureurs de moins de 16 ans en compétition en Espagne seront préparés pour la Coupe du Monde Junior 2020, comme le rapporte l’organisation de la compétition.

Les deuxième et troisième arrêts du Ligue de Kiteboarding d’Espagne correspondra à la Coupe d’Espagne Kitesurf Le premier se tiendra du 19 au 21 juin dans la ville valencienne de Olive, où un test national aura lieu pour la quatrième année consécutive. Le second aura lieu à Tarif du 28 au 30 août avec la finale de la Coupe d’Espagne et du Championnat d’Andalousie.

Coupe du monde junior

La saison se terminera sur les plages de Tarifeñas, en particulier dans Tumbao-Valdevaqueros, avec le différend du Coupe du monde junior dans les disciplines Freestyle et Starpless. Cela se tiendra du 3 au 6 septembre et sera le fermoir doré parfait pour profiter des grandes promesses mondiales de ce sport.

