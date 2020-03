Le Classic mène le Real, frappe contre les ultras, Liverpool tombe en Premier | Sports

Un classique espagnol, le Real Madrid-Barcelone, a une fois de plus mené l’équipe de Madrid, la première défaite de Liverpool en Premier League, la conquête de la septième Coupe de la Ligue par Manchester City, la “ frappe de balle ” du Bayern Munich contre ses ultras, et le deuxième triplet italo-colombien de Durván Zapata colombien, se sont distingués en un jour où le “ coronavirus ” est toujours affecté par le football européen, avec le report de cinq matches en Italie, dont le soi-disant “ derby italien ” Juventus Turin- Inter Milan, et toute la journée en Suisse,

LIVERPOOL N’EST PLUS INVITÉ EN PREMIÈRE ÉDITION, POUR LA CITY THE LEAGUE CUP