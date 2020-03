Le climat pourrait favoriser l’augmentation des maladies respiratoires au milieu d’une pandémie de coronavirus

La combinaison de températures basses à l’aube et de températures élevées pendant la journée, d’averses dispersées et de fortes rafales de vent favorisent la génération de maladies respiratoires, dans un contexte dans lequel le monde fait face à une pandémie de nouveau coronavirus, donc, Les mesures préventives qu’une personne doit prendre pour éviter la propagation de Covid-19 sont les mêmes que celles d’une personne avec une grippe normale, explique le pneumologue Jorge Iván Miranda, membre de l’Association nicaraguayenne de pneumologie.

Le spécialiste explique que dans la phase où se trouve le pays, dans laquelle aucun cas de Covid-19 n’a encore été détecté, le risque de contagion est nul. Il explique que le virus a deux phases, la première; ce sont des cas importés, et une deuxième phase serait la transmission dans la communauté, et c’est dans ce deuxième scénario que toute personne grippée sera suspectée de coronavirus.

Il est normal que beaucoup aient la grippe car de nombreux virus respiratoires typiques de l’époque circulent. Par conséquent, une personne malade doit se protéger en se lavant fréquemment les mains, en se couvrant la bouche et en évitant de toucher son visage. “Celles-ci constituent des recommandations générales pour toute grippe”, a expliqué le spécialiste.

Lisez aussi: Voici comment nous vous parlons de la progression du coronavirus

Le pneumologue soutient qu’avec des températures basses, une exposition à la poussière et au vent, les cas de grippe augmentent, en fait, ils ont déjà connu des pics épidémiques de janvier à mars. Cependant, il a précisé que le pic le plus élevé se situera toujours pendant la saison des pluies, précisément en cas de baisse de température, et c’est alors que les cas montent en flèche, principalement en septembre et octobre.

Parmi les virus qui circulent le plus dans le pays, mentionnons la grippe et le virus respiratoire séquentiel (RSV).

L’une des recommandations du spécialiste est que tout le monde devrait être vacciné contre la grippe chaque année. Selon les perspectives climatiques, l’humidité de l’atmosphère et l’incidence des fronts froids resteront au moins dans le pays jusqu’à la fin du mois de mars, a expliqué l’agrométéorologue du Centre Humbold, Agustín Moreira, qui favorise d’une certaine manière la maladies respiratoires.

Lire aussi: Le Costa Rica décrète l’urgence nationale et la fermeture des frontières

Mais qu’arrive-t-il à une personne qui souffre de la grippe normale avant le coronavirus? Êtes-vous plus à risque?

Le médecin explique que c’est certainement inconnu car il y a des gens qui marchent avec deux ou trois virus en même temps, donc, ce n’est pas exagéré, de penser qu’en plus d’être infecté par le virus endémique, il peut aussi avoir le coronavirus, mais dans un contexte celle qui existe déjà une transmission communautaire, clarifiée.

Le Nicaragua et El Salvador ne signalent pas encore de cas confirmés ou suspectés de Covid-19; cependant, les pays de la région d’Amérique centrale ont pris des mesures extrêmes pour empêcher la propagation de la maladie, y compris la fermeture des frontières. Le régime d’Ortega assure qu’il reste vigilant.

Le pneumologue a expliqué que le coronavirus n’est pas une grippe normale. La meilleure façon de l’expliquer est que dans le cas des virus respiratoires normaux, les gens ont créé une immunité tout au long de leurs années de vie, mais dans ce cas, il n’y a pas d’immunité et la transmission est plus efficace.

Il a ajouté que le coronavirus occupe un récepteur dans les cellules du poumon, qui sont situées dans l’arbre respiratoire inférieur, et non dans la partie supérieure, d’où il est expliqué que le nez qui coule, les éternuements et les sécrétions nasales sont moins fréquents dans ce virus que dans d’autres. “Son récepteur se trouve principalement dans la partie inférieure, où il pénètre dans les cellules de l’alvéole et provoque une pneumonie (…)”, a-t-il expliqué.

Au cours des trois dernières années, la pneumonie a été la principale cause d’hospitalisation dans le pays. Un total de 32632 personnes sont entrées à l’hôpital pour cette condition en 2019, soit 4749 de plus par rapport à 2018, soit 27883, selon la carte sanitaire du ministère de la Santé (Minsa).