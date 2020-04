Le club de lecture de Kilian Jornet | PracticoDeporte

Kilian Jornet est un collectionneur de records et de victoires dans les courses de montagne. Elle vit à la périphérie d’Andalsnes, une petite ville du centre de la Norvège à un peu plus de 400 kilomètres au nord d’Oslo, avec son partenaire, la sportive suédoise. Emelie Forsberg, et sa fille, Maj, un an, et de son refuge nordique recommande plusieurs livres.

La liste des livres recommandés par Kilian Jornet est la suivante:

Le couloir (de John L. Parker). Inspiré par la propre expérience de l’auteur en tant qu’athlète universitaire, il illustre le travail acharné et le dévouement qu’il faut pour être un coureur d’élite. L’histoire se concentre sur Quenton Cassidy, un coureur de compétition à l’Université du Sud-Est dont le rêve de toute une vie est de courir un mile en quatre minutes mais qui est impliqué dans les temps difficiles de la guerre du Vietnam. Conquérants de l’inutile (de Lionel Terray). “Conquistadores”, comme nous l’appelons familièrement, est et sera un classique de la littérature montagnarde, peut-être le plus vendu et le plus lu de tous les temps. Un livre incontournable pour ceux qui, en plus de grimper des montagnes, aiment en rêver.

Lionel Terray (1921-1965) a été classé par Reinhold Messner comme “l’une des figures les plus remarquables de l’histoire de l’alpinisme”. Une vie d’apprentissage et d’efforts au plus haut niveau qu’il a partagé avec d’autres collègues, également amis, de Cordada: Gaston Rébuffat, Louis Lachenal, Maurice Herzog.

Poussez (de Tommy Caldwell). C’est une histoire impressionnante sur la façon de relever les défis, d’embrasser l’inconnu et de vous laisser emporter par une passion puissante et unique. L’histoire de Caldwell éveille notre attirance innée pour l’aventure et nous rappelle le potentiel extraordinaire qui se trouve en chacun de nous.

Dans un style autobiographique attrayant, ce livre raconte le parcours de vie d’un garçon timide, dont le père a entrepris d’inculquer à son fils la force mentale et physique, forgeant ainsi un adolescent dont la nature obsessionnelle l’a conduit au plus haut des circuits d’escalade sportive. Son penchant pour l’aventure l’a ensuite conduit dans le monde trépidant, quoique peu compris, de l’escalade libre avec de grands murs.

La tour (de Kelly Cordes). Entre le vaste Campo de Hielo Sur et les steppes vallonnées de la Patagonie, à l’extrême sud de l’Argentine, balayées par le vent, se dresse le Cerro Torre, tour de glace et de roche de 3133 mètres. Considérée par beaucoup comme la montagne la plus belle et la plus captivante du monde, elle attire l’attention des alpinistes de haut niveau les plus dévoués du monde entier. Reinhold Messner, le plus grand alpiniste de l’histoire, l’a appelé “le hurlement tourné au rock”.

L’étranger (Albert Camus). C’est un grand livre qui, bien qu’il date de plusieurs années, est toujours très actuel en ce moment. Il s’agit d’un roman mettant en vedette Meursault, qui est conduit par une série de circonstances à commettre un crime apparemment non motivé. L’issue de son procès n’aura plus de sens que sa vie, rongée par la vie quotidienne et gouvernée par des forces anonymes qui, en privant les hommes du statut de sujets autonomes, les exonèrent également de responsabilité et de culpabilité.

Claus et Lucas (Échappe Kristof). Il est composé de trois livres. C’est un bon travail, amusant et brut à la fois. Cet écrivain hongrois est très élégant. La trilogie est incroyable. L’histoire et les perspectives et l’écriture de Kristof sont exceptionnelles.

Dans un pays en guerre occupé par une armée étrangère, deux frères, Claus et Lucas, ont été abandonnés par leur famille et placés sous la garde de leur grand-mère, que leurs voisins appellent la sorcière. La barbarie du monde turbulent dans lequel ils vivent les amène à imiter la cruauté qu’ils y voient.

L’insoutenable légèreté de l’être (Milan Kundera). Dans l’ensemble, j’aime vraiment Milan Kundera. Tous ses livres sont incroyables. C’est une histoire extraordinaire d’amour, de jalousie, de sexe, de trahison, de mort et aussi des faiblesses et des paradoxes de la vie quotidienne de deux couples dont les destins sont désespérément entrelacés.

Le marin qui a perdu la grâce de la mer (de Yukio Mishima). Je pense que tous les livres de Mishima sont des œuvres d’art. Ce court roman raconte à travers son protagoniste, Noboru, l’abîme insurmontable qui s’ouvre comme une plaie entre la tentative désespérée d’un clan d’adolescents de trouver leur place dans le monde à travers un code de conduite hors d’usage, et une société déjà désespérément convulsé et dépouillé de son harmonie après la défaite traumatisante de la Seconde Guerre mondiale.

