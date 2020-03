Le Colombien Quintero quitte River Plate à deux pas du titre | Réseaux sociaux sportifs

Le milieu de terrain colombien Juan Fernando Quintero a marqué le penalty avec lequel River Plate a fait match nul 1-1 contre la défense et la justice samedi et est resté le seul leader de la Super League argentine, avec un point de plus que Boca Juniors, à un jour du tournoi

Avec ce résultat, et lorsque la vingt-deuxième et avant-dernière journée du championnat a été partiellement contestée, le Millionaire mène avec 46 points, suivi de Boca Juniors, qui a battu vendredi Columbus 0-4, avec 45 points.