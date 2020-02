Le combattant cubain Mijaín López recherchera sa quatrième et dernière médaille d’or olympique à Tokyo | Réseaux sociaux sportifs

Le lutteur gréco-romain cubain Mijaín López, classé deuxième meilleur dans l’histoire de cette discipline, a confirmé qu’il prendrait sa retraite après avoir concouru à Tokyo 2020, où il aspire à une quatrième médaille d’or olympique pour un adieu de style.

Avec une carrière exceptionnelle confirmée par cinq titres dans des événements panaméricains, cinq autres en tant que champion du monde et trois fois olympique, Lopez est déjà dans l’Olympe des gloires et légendes sportives cubaines et est l’un des plus réussis de tous les temps à l’échelle internationale. .